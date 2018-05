Geilenkirchen/Übach-Palenberg - Feuerwehrleute absolvieren gemeinsam Truppenausbildung

Geilenkirchen/Übach-Palenberg. Die Kooperation der Feuerwehren Übach-Palenberg und Geilenkirchen in der kommunalen Grundausbildung hat sich bewährt und ist inzwischen fest etabliert. Sie reduziert nicht nur den administrativen Aufwand bei der Organisation, sondern bietet vor allem breitere und intensivere Ausbildungsmöglichkeiten.

Im Rahmen dieser Kooperation haben jetzt zwei Teilnehmerinnen und 24 Teilnehmer an den Modulen 1 und 2 der Truppmannausbildung teilgenommen. Vermittelt wurde das grundlegende Handwerkszeug, vom Umgang mit Schläuchen und Geräten bis hin zum Selbstretten mittels Abseilen.

Viel Freizeit geopfert

Auch der theoretische Unterbau zu Rechtsgrundlagen, Gefahren der Einsatzstelle und anderen Themen ist dabei nicht zu kurz gekommen. Zusätzlich wurden ein Sprechfunkerlehrgang und eine Einweisung in den Digitalfunk absolviert, so dass deutlich über 100 Stunden in fast zwei Monaten zusammengekommen sind. Das Ganze erfolgte rein ehrenamtlich in der Freizeit. Die Organisation eines Lehrgangs mit 26 Teilnehmern stellt eine echte Herausforderung dar.

Müssen doch für einen Tag mit praktischer Ausbildung sieben Ausbilder mit Gruppen- bzw. Zugführerausbildung bereitstehen, um ein optimales Verhältnis von Ausbildern zu Auszubildenden sicherzustellen. Die Organisation hatte erstmalig Brandinspektor Bastian Mänz aus Süggerath als Lehrgangsleiter übernommen, der aufgrund des sogar noch weitergehenden Bedarfs einen parallel laufenden Lehrgang für Angehörige der Feuerwehr Geilenkirchen leitet.

„Insgesamt hätten wir sonst über 30 Teilnehmer aus beiden Städten zusammen gehabt. Das wäre in einem Lehrgang nicht leistbar gewesen, weil es sich auf die Qualität der Ausbildung ausgewirkt hätte.“ Die insgesamt 18 Teilnehmer der Feuerwehr Geilenkirchen sind auch Ergebnis der guten Arbeit der im vergangenen Jahr 25 Jahre alt gewordenen Jugendfeuerwehr. Über die Hälfte von ihnen kommt aus der eigenen Nachwuchsarbeit.

Auch wenn ein derart starker Jahrgang darauf hindeuten könnte, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss, darf man die Augen vor der Thematik nicht verschließen. Es gilt, was auch der Geschäftsführer des Verbandes der Feuerwehren kürzlich gesagt hat: Im ländlichen Bereich gibt es weniger Probleme, Nachwuchs zu gewinnen, aber auch dort werden die nach und nach ausscheidenden geburtenstarken Jahrgänge nur schwer zu ersetzen sein. Aktuell entwickelt sich die Mitgliederzahl in Geilenkirchen erfreulich, aber das Thema bleibt eine Daueraufgabe.

Feuerwehren können vielfach nur aufgrund ihrer anspruchsvollen Aufgaben und des hohen Ansehens neue Mitglieder gewinnen. Eine fundierte und umfangreiche Ausbildung auf hohem Niveau ist einerseits die Grundlage, um die Aufgaben erfüllen zu können, und rechtfertigt andererseits erst das Vertrauen, das die Menschen in die Feuerwehr haben.

Lehrgangsleiter BI Bastian Mänz (FW Geilenkirchen) und sein Stellvertreter BOI Carsten Krieg (FW Übach-Palenberg) sind deshalb zusammen mit den zahlreichen Ausbildern stolz auf die Truppe, die nicht nur erfolgreich die von StBI Detlev Mäntz und StBI Frank Büßelberg abgenommene Prüfung gemeistert hat, sondern auch zu einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen ist.