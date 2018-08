Feuerwehr lädt Familien ein Letzte Aktualisierung: 2. August 2018, 11:26 Uhr

Geilenkirchen. Am Sonntag, 12. August, lädt die Löscheinheit Geilenkirchen zum Familientag in das Gerätehaus am Theodor-Heuss-Ring 100 ein. Um 10 Uhr startet der bunte Familientag.