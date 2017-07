Gangelt.

Ein großer Tag für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Gangelt: War der Umzug ins neue Feuerwehrgerätehaus an der Raiffeisenstraße (nahe Kreisverkehr) schon ein besonderes Ereignis, so setzte die Gemeinde nunmehr das i-Tüpfelchen drauf. Im Rahmen der offenen Türe wurde am Sonntagmittag ein neues Drehleiterfahrzeug feierlich seiner Bestimmung übergeben.