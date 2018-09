Übach-Palenberg.

Zur Legendenbildung taugt eigentlich jede einzelne der „Feld- und Wiesenfeten“, die immer wieder von einem in der Pfarre Übach beheimateten Team angeboten wurden und werden. Das war auch bei der inzwischen 29. Auflage am Samstagabend nicht anders, als nach dem gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche St. Dionysius in Übach das nahe gelegene Fetengelände im Innenhof des Bischof-van-der-Velden-Hauses geentert werden durfte.