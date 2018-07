Geilenkirchen-Hochheid - Feld in Flammen: Wehr schützt Wald

Geilenkirchen-Hochheid.

Gegen 13.30 Uhr wurde am Sonntag die Geilenkirchener Feuerwehr alarmiert. Ein 50.000 Quadratmeter großes, abgemähtes Feld „Am Elsenbusch“ in Hochheid stand in Flammen. Aufgrund des starken Windes hatte sich das Feuer schnell ausgebreitet.