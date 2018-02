Gangelt-Breberen - Feierlaune und Süßigkeiten am laufenden Band

Gangelt-Breberen.

Die Kindersitzung der Karnevalsfreunde Bräberder Erpelsbük (Vereinigung der Ortsvereine) sah am Tulpensonntag die Kinder in Feierlaune. Die Festhalle in Breberen war bestens besucht, zusammen mit den Eltern oder Großeltern feierten die Kids diesen Karnevalstag.