Familiennachmittag im Schönstattzentrum: Spiele vermitteln Nähe

Baesweiler-Puffendorf. Ein Nachmittag für Familien mit Kindern findet am Sonntag, 26. März, im Schönstattzentrum in Baesweiler-Puffendorf statt. Beginn ist um 14 Uhr.

„Spielend ankommen“, so heißt es im Programm. Die allgemeine Betriebsamkeit der Woche macht gemeinsame Familienerlebnisse schwer. An diesem Nachmittag geht es darum, wie durch gemeinsames Spielen in der Familie das Zuhause zu einem Erlebnis wird. Spielen stärkt den Zusammenhalt in der Familie und vermittelt Nähe.

Regelmäßiges Spielen fördert die Kommunikation untereinander und die Aufmerksamkeit füreinander. Auf dem Programm stehen eine kurze Einführung ins Thema für die Eltern, dem Alter entsprechend für Kinder und Jugendliche.

Nach einem einfachen Nachmittagskaffee folgt der Höhepunkt: ein Spielparcours mit alten und neuen Gesellschaftsspielen für die ganze Familie mit einem ganz persönlichen Familienspiel zum Mitnehmen. Ende der Veranstaltung ist gegen 17.30 Uhr.

Kosten betragen für die ganze Familie 20 Euro. Anmeldung und nähere Information gibt es im Schönstattzentrum sowie telefonisch unter Telefon 02401/3990108.