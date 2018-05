Geilenkirchen/Übach-Palenberg - Fairer Wettstreit der Schützen um den Titel

Geilenkirchen/Übach-Palenberg. Bei seiner Eröffnungsrede zum Bezirksprinzen- und Pokalschießen im Bezirksverband Geilenkirchen konnte der Bezirksjungschützenmeister Stefan Wößner im Schützenheim der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 1440 Übach erneut ein großes Publikum von Bambini-, Schüler-, und Jungschützen, sowie viele Begleiter aus den Bruderschaften begrüßen.

Auch durfte der Vorstand des BdSJ-Bezirksverbandes in diesem Jahr wieder höhere Teilnehmerzahlen verzeichnen. So traten 13 Schülerprinzen und Prinzen an, um die Würde der Bezirksmajestäten zu erreichen. Auch für das traditionelle Pokalschießen meldeten sich 19 Schüler- und Jungschützen an, um im fairen Wettstreit die Sieger zu ermitteln.

In diesem Jahr wurde erstmals ein Demonstrations-Wettbewerb für die Schülerschützen unter zwölf Jahren abgehalten, damit man im nächsten Jahr, passend zur Einführung der Diözesan- und Bundes-Bambinimajestät auf Bezirksebene auch für die jüngsten Bewerber gerüstet ist.

Auf einer Laser-Anlage traten fünf Bambini-Schützen im Alter von sechs bis elf Jahren an, die alle ein respektables Ergebnis erzielten. Die Bambinis erhielten alle einen Sonderpreis, den sie mit Stolz jedem vorzeigten.

Spannende Siegerehrung

Bevor es zur Siegerehrung sowie der Bekanntgabe der neuen Bezirksprinzen und Bezirksschülerprinzen im Bezirksverband Geilenkirchen kam, bedankte sich Stefan Wößner bei den scheidenden Majestäten für ihr Engagement und die würdige Vertretung des Bezirkes bei ihren Auftritten.

Dem gespannten Publikum wurden zunächst die Sieger und Platzierten des Bezirks-Pokalschießen bekannt gegeben: in der Schülerklasse: 1. Leon Heutz, St.- Hubertus Waurichen; 2. Florian Beuth, St. Petri und Pauli Immendorf; 3. Luca Plein, St. Gereon Würm. In der Jugendklasse siegte Florian Jansen, St. Laurentius Puffendorf, vor Lars Bögel, St. Sebastianus und Junggesellen, und Timo Lenz, St. Gereon Würm.

Der Höhepunkt und Abschluss des Tages war die Bekanntgabe der neu ermittelten Bezirksmajestäten, die der BdSJ-Vorstand in einem hohen Spannungsbogen verkündete.

Als neue Bezirksschülerprinzen wurden Robin Wester, St. Rochus Boscheln, und Marie Philippen, St. Sebastianus Übach, sowie als Bezirksprinzen Timo Lenz, St. Gereon Würm und zum fünften Male in Folge Lars Bögel, St.-Sebastianus-Junggesellen Geilenkirchen, ermittelt.

Alle vier Bezirksjugendmajestäten sind für das Diözesanprinzenschießen, welches dieses Jahr in Boscheln stattfindet, startberechtigt.