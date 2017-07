Fahrradfahrer übersehen: 77-Jähriger schwer verletzt

Übach-Palenberg. Bei einem Unfall am Freitag wurde ein 77-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Beim Abbiegen mit ihrem Auto hatte eine 68-Jährige den Mann übersehen.

Gegen 11.30 Uhr war der Mann auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Carlstraße unterwegs. An der Einmündung zum Arndtweg wurde er vom Auto der 68-Jährigen erfasst.

An der Kreuzung wollte sie nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Beim Anfahren an der Einmündung kam es dann zur Kollision. Der Senior stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.