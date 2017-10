Evangelische Gemeinde pflanzt eine „Luther-Eiche“

Geilenkirchen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst stimmte sich die evangelische Kirchengemeinde Geilenkirchen auf den Reformationstag am morgigen Dienstag ein. Der 500. Jahrestag ist ausnahmsweise ein bundesweiter Feiertag. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg genagelt haben.