Geilenkirchen.

„Wenn es in Geilenkirchen etwas zu essen und trinken gibt, kommen die Leute auf jeden Fall“, sagt Geilenkirchens Bürgermeister Georg Schmitz voller Überzeugung und erinnert an die erfolgreichen Weinfeste und an die Culinara. Seit dem vergangenen Jahr ist auch der After-Work-Markt im Herzen der Stadt ein wahrer Publikumsmagnet.