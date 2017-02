Gangelt-Stahe.

Der Karnevalsclub Stöher Sankhase hatte Mut zum Risiko und wurde belohnt. Zusammen mit der Showtanzgruppe Devils Fire organisierte der Club den ersten Dance-Contest im Rodebachtal. Der Erfolg war grandios, acht Gruppen bewarben sich um den Wanderpokal und so lockte das Festzelt am Wochenende viele Besucher an.