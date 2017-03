Erste „Tihange-AUS-schalten“-Säule im Kreis Heinsberg

Geilenkirchen. Es gibt Menschen, die widmen ihr ganzes Leben dem Protest, wem dazu Zeit und Muße fehlen, der kommt nun mit einer Handbewegung und einer halben Sekunde aus. Seit Freitag steht in der Geilenkirchener Galerie K (Konrad-Adenauer-Straße) eine der „Tihange-AUS-schalten“-Säulen, wie in der Region schon einige zu finden sind.

Wer für die Abschaltung des belgischen Reaktors ist, kann dies praktisch im Vorbeigehen tun, indem er den außen angebrachten Hebel nach unten drückt. Ein Zählwerk registriert die Stimme.

Demoskopisch ist das nicht überzubewerten, geben die Initiatoren Rolf Jägersberg und Lars Harmens zu, schließlich kann ja jeder den Hebel so oft betätigen, wie er will. Aber es geht bei dem Projekt auch nicht um eine genaue Erhebung. Dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung das Ende von Tihange befürwortet, dürfte ohnehin klar sein. Es handele sich um symbolischen Widerstand. Und damit der an den maßgeblichen Stellen registriert wird, werden die aktuellen Zahlen jede Woche an die Verantwortlichen in Belgien geschickt.

Es ist die erste Säule im Kreis Heinsberg, in der Region gibt es jedoch schon einige, zum Beispiel in der Nordeifel, in Herzogenrath und in Aachen. Zusammen wurde bislang 444.000 Mal der Hebel betätigt, sagt Rolf Jägersberg. Weitere Bestellungen liegen ihm und seinem Kompagnon aus Heerlen, Maastricht und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens vor. Das Projekt darf sich damit euregional nennen. Wenn die aktullen Bestellungen abgearbeitet sind, gibt es 13 Säulen. Weitere dürften folgen. „Mittlerweile tritt man aktiv an uns heran“, sagt Jägersberg.

In Geilenkirchen sponserten private Unterstützer sowie die Bürgerliste und die Grünen die Säule. „Wichtig war uns, dass keine Steuermittel verwendet werden“, erklärte der Bürgerlisten-Vorsitzende Christian Kravanja. Und Grünen-Chef Jürgen Benden versprach: „Sie wird so lange in Geilenkirchen stehen, bis der Schrottreaktor abgeschaltet ist.“ In der Galerie K ging die Zahl der gezählten Stimmen am Ende des Ortstermins stramm auf die 100 zu.