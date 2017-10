Gangelt-Schierwaldenrath.

Die Selfkantbahn hatte zum Herbst- und Erntedankfest eingeladen. Traditionell werden auf der Rampe am Bahnhof Schierwaldenrath zum Erntefest die Rüben verladen, diese werden per Anhänger und Traktoren jeweils angeliefert. So sollte es auch diesmal sein. Rüben hatte man genug, jedoch es fehlten die Traktoren.