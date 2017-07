Geilenkirchen.

Obwohl es stramm auf die Sommerferien zuging, hatte Schulleiter Uwe Böken kurz vorher noch einen schweren Tag zu verdauen. So verstarb am vergangenen Donnerstag Uriel Rosen, Vetter der Namensgeberin der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen.