Übach-Palenberg/Geilenkirchen - Erfahrenes Team der Awo bietet Gesprächskreis für Trauernde an

Übach-Palenberg/Geilenkirchen. Seit 14 Jahren treffen sich trauernde Angehörige im Carolus Seniorenzentrum. Aus dem Bedürfnis heraus, für die Angehörigen von verstorbenen Bewohnern, aber auch für Einwohner von Übach- Palenberg und Umgebung ein fachlich fundiertes Angebot zur Trauerbewältigung zu bieten, konzipierten Petra Bogert und Thomas Fresia 2004 den Gesprächskreis.

Anmeldung und Ansprechpartner Der diesjährige Gesprächskreis startet ab dem 19. Februar und wird sechs Abende lang einmal monatlich im Mehrgenerationenhaus Übach-Palenberg oder bei Camino e.V. in Geilenkirchen stattfinden. Infos und Anmeldung bei den Ansprechpartnerinnen Petra Bogert, Telefon 02452/182713, Angelika Krakau, Telefon 02451/4868266, und Elvira Keuter, Telefon 02451/46963.

Petra Bogert, beschäftigt bei der Awo im Kreis Heinsberg, ist Trauerbegleiterin und Diplom-Sozialarbeiterin, Thomas Fresia war damals der evangelische Pfarrer der Gemeinde. Mittlerweile hat Angelika Krakau seinen Posten übernommen und bildet zusammen mit Petra Bogert und Elvira Keuter ein festes Team. Elvira Keuter bringt dabei ihre Erfahrung, die sie beim ambulanten Hospizdienst Camino e.V. macht, in den Gesprächsreis ein.

Verschiedene Facetten der Trauer

Damit konnte gleichzeitig das Angebot für Gemeindemitglieder sowie Kollegen und trauernde Angehörige der Awo geöffnet werden. An sechs aufeinander aufbauenden Abenden werden verschiedene Facetten der Trauer gemeinsam angegangen und so wichtige Schritte zur Trauerbewältigung getan. Neben diesem geführten und geleiteten Trauerangebot gibt es noch einige offene Gruppenangebote. So können sich trauernde Menschen beispielsweise in den Trauercafés austauschen.