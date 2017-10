Weichen andernorts die Platanen oder die Leitungen?

Nicht nur hinsichtlich der 57 Platanen an der Roermonder Straße besteht Handlungsbedarf, sondern noch hinsichtlich 56 weiteren Bäumen, von denen wiederum einer bereits gefällt worden ist. Viele dieser Bäume stehen ebenfalls in Boscheln, und zwar auf der Carl-Alexander-Straße, der Mittelstraße, am Nordring, am Südring, der Friedrichstraße und der Wiesenstraße. Nur zwei betroffene Straßen liegen außerhalb von Boscheln, und zwar in Übach (Ecke Jülicher Straße/Vlohtenstraße sowie Dammstraße). Wie viele Bäume genau jeweils in den einzelnen Straßen liegen, war am Dienstag nicht zu klären.

Die gute, wenngleich noch mit Vorsicht zu genießende Nachricht: Alle diese Bäume bleiben vorerst stehen, denn es werden noch Möglichkeiten gesucht, hier stattdessen mit den Rohren auszuweichen. Ob das gelingt, ist aber unklar.

Dass es sich bei so gut wie allen Bäumen, die Probleme bereiten, um Platanen handelt, ist kein Zufall, wie die Mitglieder des Bauausschusses erfuhren. Der Baum sei in eher bergigen Gebieten heimisch, dementsprechend kräftig kralle er sich im Erdreich fest, berichteten die Fachleute der Regionetz GmbH.