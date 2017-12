Geilenkirchen.

„Ihr alle kennt das: Euer Pulsschlag wird schneller, Ihr seid schlagartig hellwach. Ihr hört das Aufheulen der Sirene und das durchdringende Piepsen des Meldeempfängers. Einsatz für die Feuerwehr!“ Diese Worte richtete Geilenkirchens Bürgermeister Georg Schmitz an die Feuerwehrleute, die in das Haus Basten in Geilenkirchen gekommen waren, um der Ehrung verdienter Feuerwehrkameraden beizuwohnen.