Gangelt.

Die Prinzenproklamation der Gangelter Muhrepenn in der Alten Feuerwache war in diesem Jahr ganz in der Hand der Fußballer des SG Gangelt-Hastenrath. Im Mittelpunkt stand aber nicht der König Fußball. Denn Prinz Christian Scheffer, sonst Leiter der Fußballabteilung der SG, regiert ab sofort mit dem Prinzenzepter im gesamten Gangelter Land.