Übach-Palenberg.

Am Samstag feiert Übach-Palenberg sein 50-jähriges Bestehen als Stadt. Am 13. Juli 1967 – also Donnerstag vor 50 Jahren – wurde die Entscheidung der Landesregierung offiziell. Heimatforscher Jürgen Klosa erklärt im Interview, was für ein Ort Übach-Palenberg damals war, die Gründe für Aufstieg und Niedergang der SPD – und wieso er die Gründung Übach-Palenbergs als Großgemeinde 1935 für historisch bedeutender hält als die Verleihung der Stadtrechte.