Geilenkirchen.

Seit Schulleiter Uwe Böken 2011 zum ersten Mal mit einer Schülergruppe durch das Tor des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau getreten war, ließ ihn der Anblick nicht mehr los. Auch in diesem Jahr informieren sich die Gesamtschüler und Gymnasiasten in Auschwitz über den Holocaust und die Spuren jüdischen Lebens in Krakau.