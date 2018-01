Gangelt - Eine Schule ohne Hausaufgaben, Klassen, Schultaschen, Lehrplan: Geht das?

Gangelt.

Einen ersten Eindruck von der Amselschule vermittelt man am besten, indem man aufzählt, was es an ihr im Gegensatz zu einer Regelgrundschule alles nicht geben wird: Hausaufgaben, Klassenverbände, Schultaschen, Lehrplan. Die meisten von uns sind mit alldem aufgewachsen, weshalb es nicht leicht fällt, sich diese Schule vorzustellen. Herrscht dann dort nicht Anarchie?