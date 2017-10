Geilenkirchen.

Eine tolle Idee, die Anklang findet und gute Stimmung macht – so lautet das einhellige Fazit, das Besucher, Standbetreiber und Stadt am Ende der ersten Saison des After-Work-Markts ziehen. Nach kleineren Startschwierigkeiten bei den ersten Ausgaben – zunächst gab es keine Toiletten und auf dem ersten Markt im Mai waren die Getränke nicht richtig kalt – hat sich der Feierabendmarkt über den Sommer zu einem beliebten Treffpunkt in der Innenstadt gemausert.