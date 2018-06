Übach-Palenberg - Eine kulinarische Radtour an Rhein und Maas

Übach-Palenberg. Am Sonntag, den 01.07., findet der 27. Niederrheinische Radwandertag statt, der in diesem Jahr im Zeichen der Kulinarik steht.

Das Motto lautet: „Die kulinarische Radtour an Rhein und Maas“. Die Stadt Übach-Palenberg ist eine von 64 Kommunen, die sich am Radwandertag beteiligt und einen Start- bzw. Zielort bildet. Auf dem Rathausplatz wird aus diesem Anlass in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr ein buntes Rahmenprogramm angeboten. Um 10 Uhr wird der Radwandertag mit dem Startschuss durch Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch eröffnet.

Den ganzen Tag über gibt es kostenloses Kinderschminken, eine Hüpfburg, Spielgeräte aus dem Bestand des FUNtasie e.V. und einen Infostand. Ab dem Mittag gibt es eine musikalische Begleitung der Veranstaltung durch DJ Thomas Bögel.

Hier kann man sich für die nächste Etappe stärken oder einen schönen Tag ausklingen lassen. Übach-Palenberg ist Teil der Route 109. Es gibt in diesem Jahr neben der langen Variante der Route 109 (64 km, Übach-Palenberg - Geilenkirchen - Gangelt - Onderbanken - Übach-Palenberg) auch eine kurze Variante, die von Übach-Palenberg nach Geilenkirchen und wieder zurück nach Übach-Palenberg führt und 31 Kilometer lang ist. Die Route verläuft über das bekannte Knotenpunktsystem und ist daher nicht mehr gesondert mit Schildern oder Bodenmarkierungen ausgewiesen.

Zentrale Tombola

Die Teilnehmer des Niederrheinischen Radwandertages erhalten an der Stempelstelle am Rathausplatz eine Karte zur Route 109, der die Knotenpunkte und zusätzliche Hinweise entnommen werden können. Außerdem werden dort auch die Starterkarten ausgegeben und entgegengenommen, die Durchfahrer erhalten auf dieser ihre Stempel.

Zwei Stempel auf der Starterkarte berechtigen zur Teilnahme an der Tombola. Auch bei der Tombola gibt es eine große Änderung, denn die örtlichen Tombolas entfallen.

Stattdessen gibt es eine große, zentrale Tombola, die über die Niederrhein Tourismus GmbH organisiert wird. Jeder, der seine Stempelkarte an einem Start- oder Zielort abgibt, hat so die Möglichkeit, hochwertige Preise beispielsweise ein Fahrrad oder ein Wochenende in Xanten am Niederrhein zu gewinnen.

Die Teilnahme am Niederrheinischen Radwandertag ist kostenlos.

Programm auch auf dem Geilenkirchener Markt

Bei dem 1992 ins Leben gerufenen Niederrheinischen Radwandertag steht nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund. Unter dem Motto „Mitradeln und gewinnen“ gilt es vielmehr, bei dieser deutsch-niederländischen Großveranstaltung die landschaftlichen Schönheiten und Sehenswürdigkeiten zwischen Rhein und Maas zu entdecken. Die Stadt Geilenkirchen beteiligt sich seit 1999 an dieser „Tour de Niederrhein“.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, vom Startpunkt auf dem Rathausvorplatz Geilenkirchen an folgenden drei Rundkursen teilzunehmen: Route 105 (ca. 57,5 km), Geilenkirchen-Hückelhoven-Heinsberg–Geilenkirchen; Route 107 (60,8 km), Geilenkirchen-Gangelt-Heinsberg–Geilenkirchen; Route 109 (64,4 km), Geilenkirchen-Gangelt-Onderbanken-Übach-Palenberg-Geilenkirchen. Jeder Teilnehmer erhält an einem der Start-/Zielpunkte eine Teilnehmerkarte. Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach. Man muss dazu nur die ausgegebene Starterkarte an einer weiteren Stempelstelle abstempeln lassen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

Das Programm auf dem Geilenkirchener Markt sieht wie folgt aus: 9.45 bis 11 Uhr, Seniorenorchester Onderbanken; 10 Uhr, Startschuss durch Bürgermeister Georg Schmitz; 12.30 Uhr bis 15 Uhr, Musikschule Geilenkirchen; 17 Uhr, Abgabeschluss für die Starterkarten an der Stempelstation auf dem Rathausvorplatz.