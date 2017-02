Geilenkirchen.

Angefangen hat vor rund einem Jahr alles mit einer E-Mail. „Warum gibt es in Geilenkirchen noch keinen Freifunk?“, schrieb Sebastian Dietz Bürgermeister Georg Schmitz. Eine Antwort hatte Schmitz darauf nicht parat. Er lud Sebastian Dietz ins Rathaus ein, und aus einer Beratung wurde schnell eine intensive Zusammenarbeit, wie Schmitz nun erklärte. Das Ergebnis: Seit einigen Tagen ist die Geilenkirchener Innenstadt nun flächendeckend mit dem so genannten Freifunk, einer kostenlosen Internetnutzung, ausgestattet. Auch in den Außenbezirken sollen in Zukunft weitere Knotenpunkte eingerichtet werden.