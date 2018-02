Geilenkirchen-Prummern - Eine Extraportion Glück beim Prummerner Zug

Geilenkirchen-Prummern. Da soll noch einer etwas Negatives über die vermeintlich „kleineren“ Karnevalszüge sagen. Wer meint, nur bei den richtig großen Umzügen gäbe es viel zu sehen, der sollte sich mal am Tulpensonntag beispielsweise in Prummern umschauen. Tolle Kostüme mischten sich hier mit einer grandiosen Stimmung, und dank der Feierlaune der Menschen blieb kein Auge trocken.

Bildergalerie Beste Stimmung bei den Karnevalszügen in Geilenkirchen Links Mehr zum Thema

Dass die Landluft aber nicht nur Vorteile hat, wissen die Damen und Herren auch selbst, und nahmen sich als „Stinktiere“ in wunderbaren und bei der Wetterlage auch bestens wärmenden Kostümen selbst auf die Schippe.

Der Junggesellenverein Beeck gehört zum Prummerner Zug natürlich auch immer dazu. Als eine der größten Gruppen feierten sie ihr Dasein als Wikinger mit einem tollen Wagen und dürften dabei ein ums andere Mal auch den frisch gewählten Vorstand hochleben gelassen haben. Burgfräuleins gab es auch zu sehen, natürlich begleitet von ihren tapferen Burgherren. Und wem das Glück an diesem schönen Tag des Straßenkarnevals noch nicht so wirklich hold war, der durfte sich bei den eigens aufgezogenen Schornsteinfegern gleich mal mit einer Extraportion Glück eindecken.

Und egal, ob nun die Freiwillige Feuerwehr aus Prummern, die St. Johannes-Schützen Prummern oder auch eine andere, vielleicht auch vereinslose Gemeinschaft hinter den einzelnen Gruppierungen steckte, eines war sicher: In Prummern wurde schon der Karnevalssonntag zum echten rheinischen Feiertag erhoben. Und die vielen Gäste am Zugrand, die größtenteils ebenfalls in Verkleidung erschienen waren, sahen das offensichtlich genauso.