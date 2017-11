Übach-Palenberg - Ein Traditionsbetrieb, ein Streit und 40.000 Euro in bar

Übach-Palenberg.

Die Stimmung soll gut gewesen sein. An einem Tisch in einem Restaurant in Baesweiler habe Gastronom W. gesessen, ein Päckchen nach dem anderen geöffnet und das zum Vorschein kommende Geld gezählt. Und gescherzt habe er: Die Banknoten sähen so druckfrisch aus – es handele sich doch nicht um Falschgeld? Am Ende hätten 40.000 handverzählte Euro vor W. gelegen.