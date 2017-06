Übach-Palenberg.

Als ich in der achten Klasse war, entdeckte mein 16 Jahre älterer Cousin an der Kühlschranktür meinen Stundenplan und merkte entsetzt an, dass er noch nicht mal in der Oberstufe so viele Stunden gehabt habe. Zwischen seiner und meiner Schulzeit liegt ein großer Unterschied, und wie groß er ist, wurde mir damals zum ersten Mal bewusst.