Geilenkirchen - Ein Schauer in weiter Ferne des Heinsberger Lands

Geilenkirchen. Im Heinsberger Land regnet es – so zeigt es eindrucksvoll dieses Bild, das unser Fotograf Karl-Heinz Hamacher am Ende der Hanxlerstraße in Gangelt aufgenommen hat. Aber es war wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Wettervorhersage weiß nichts von den ergiebigen Schauern, auf die Landwirte und Gartenfreunde so sehnlich warten. Vorerst bis Mitte September soll es sonnig mit Temperaturen um die 25 Grad bleiben. Zumindest unsere Leser kommen so in den Genuss eines netten Regenmotivs.