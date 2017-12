Geilenkirchen.

Die Idee kam Gerda-Marie Kobilke beim Materialeinkauf in Sittard: Ein Geschäft für Künstlerbedarf bot von Kindern und Menschen mit Behinderung gestaltete Tüten zum Transport der Einkäufe an. Kobilke war so begeistert, dass sie sich ein Exemplar gleich zu Hause aufhängte – und als Jürgen Benden bei der nächsten Teamsitzung des Bürgertreffs anregte, doch einmal etwas zum Thema Nachhaltigkeit zu machen, stand fest: auch in Geilenkirchen soll Kunst auf die Tüten.