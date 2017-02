Geilenkirchen.

„Der Bereich um den Rewe-Markt wird umgebaut und modernisiert“, erklärte Bürgermeister Georg Schmitz beim Neujahrsempfang. „Die Planungen sind noch ganz am Anfang, deshalb können noch keine Details genannt werden“, sagte er auf Nachfrage. Nur in einem Punkt ist er sich jetzt schon sicher: „Das zieht mehr Menschen in die Stadt.“