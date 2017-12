Geilenkirchen - Ein neuer Defibrillator in der Festhalle soll Leben retten

Geilenkirchen. Die Festhalle Breberen ist seit kurzem bestens für den Notfall gerüstet. Der Trägerverein der Festhalle erhielt ein überlebenswichtiges Gerät, mit dem Menschenleben gerettet werden können: einen Notfall-Defibrillator.

Beim plötzlichen Herztod, der in Deutschland nach wie vor die häufigste Todesursache ist, kommt es entscheidend darauf an, dass die Reanimierung unverzüglich erfolgt. Wird innerhalb der ersten Minute das häufige Herzkammerflimmern mit einem Elektroschock mittels Defibrillator behandelt, besteht eine Überlebensrate von über 90 Prozent.

Elektroden aufkleben

Als sehr wichtig gilt, dass bei plötzlichem Herzversagen auch Laien das Gerät bedienen können. Die Handhabung ist denkbar einfach: Defibrillator einschalten, Elektroden aufkleben und die Anweisungen des Gerätes befolgen.

Die Anregung des Ortsvorstehers Günther Dammers, einen solchen Defibrillator anzuschaffen, konnte durch die Spenden von Reiners Busreisen, Rewe Heinz Schmitz und dem Förderverein SV 1920 Breberen umgesetzt werden.

Der Defibrillator wird in der Willy Bomanns Festhalle so angebracht, dass dieser auch für einen eventuellen Notfall in der Nikolausschule Breberen, im Schützenheim der Vereinigten Schützenbruderschaft und auf dem Sportgelände des SV 1920 Breberen eingesetzt werden kann. In Kürze werden Mitglieder der Breberener Ortsvereine noch von der Firma Fiegen aus Geilenkirchen geschult, so dass bei akuten Notfällen der Defibrillator fachgerecht eingesetzt werden kann.