Übach-Palenberg - Ein närrisches Paar sagt endlich „Ja!“

Übach-Palenberg. Einmal Prinz zu sein, ist auch für Karnevalisten wie Marcel Derichs von der KG „Frelenberger Esel“ nicht immer das höchste Gut. Pünktlich um 11.11 Uhr gab er am Fettdonnerstag seiner Verlobten Sabrina Wagner – begleitet von Karnevalsliedern und gefeiert mit viel Konfetti – das Ja-Wort.

Die beiden Karnevalisten hatten sich schon 2008 kennengelernt, als sie noch Tanzmariechen und er Präsident war. Sie sind schon seit 2010 ein Paar, und Sabrina, so berichtete Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch, habe immer wieder auf den Heiratsantrag gewartet.

Der kam dann schließlich im vergangenen Jahr am Karnevalsfreitag, und am gestrigen Fettdonnerstag, der für beide ein Festdonnerstag wurde, war es nun so weit. Mit gut 100 Gästen verwandelte das jecke Hochzeitspaar das ehrwürdige Schloss Zweibrüggen in eine närrische Feierstätte. Dazu gesellte sich noch eine Abteilung der St.-Dionysius-Schützenbruderschaft Frelenberg, denn dort waren sie auch schon einmal Königspaar. So wurde der Tag der Eheschließung zum wirklich royalen Ereignis im Schloss.