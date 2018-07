Übach-Palenberg - Ein letzter Scheck für guten Zweck von der Comeniusschule

Übach-Palenberg. „Über Jahre hinweg haben wir die Mitgliedsbeiträge und Spenden den Schülern der Comeniusschule zugutekommen lassen. Jetzt möchten wir nach dem Schließen der Schule und der Auflösung des Fördervereins das Restguthaben auch wieder an Kinder weitergeben – an die Kinderkrebshilfe Ophoven“, erläutert Norbert Frensch, Geschäftsführer des ehemaligen Fördervereins der Comeniusschule.

So wüssten sie, dass das Geld einer förderungswürdigen Institution zur Verfügung gestellt werde, hebt er hervor.

Diese Entscheidung sei getroffen worden, nachdem über ein Notariat der Förderverein aufgelöst wurde, da die Schule nicht mehr existiert. Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins, Margret Schmitz-Kröll, Vorsitzende, Norbert Frensch, Geschäftsführer, und Dominik Lieser, Kassenwart, hätten dies in ihrer Funktion als sogenannte Liquidatoren nach Begleichung aller Verbindlichkeiten beschlossen, fügt Frensch hinzu.

Das Restguthaben aus dem aufgelösten Konto des Fördervereins Comeniusschule Marienberg bei der Kreissparkasse Marienberg in Höhe von 525 Euro solle Wiljo Caron, Vorsitzender der Kinderkrebshilfe Ophoven, für seine Schützlinge bekommen, erklärt Schmitz-Kröll. Da Caron bei der Übergabe nicht persönlich anwesend sein konnte, überreichten Schmitz-Kröll und Frensch den Scheck in den Räumlichkeiten der Filiale Kreissparkasse Heinsberg in Marienberg an den dortigen Leiter, Frank Nowack, mit dem Auftrag, den Betrag an die Kinderkrebshilfe weiterzuleiten.

Schmitz-Kröll, seit 2009 Vorsitzende des Fördervereins, merkt an: „Wir bedauern das Schließen der Comeniusschule sehr. Die Kinder gehen jetzt in Regelschulen oder in die Gangelter Mercatorschule. Dort sind die Plätze jedoch begrenzt. In der früheren Einrichtung wurden die Schüler individuell gefördert, und viele konnten eine Ausbildung beginnen.“