Geilenkirchen bewirbt sich um EU-Zuschüsse für Klima-Bildungszentrum

Geilenkirchen.

3,6 Millionen Euro fließen 2018 in die Schulen der Stadt Geilenkirchen, im Investitionsplan für die Jahre 2018 bis 2021 werden es – so hat es Bürgermeister Georg Schmitz sichtlich stolz in seiner Haushaltsrede verkündet – sogar rund zehn Millionen Euro sein. Doch wohin fließt das Geld? Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt Markus Mönter, Technischer Beigeordneter der Stadt, die wichtigsten Maßnahmen vor.