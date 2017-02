Übach-Palenberg-Marienberg.

Der einzige noch verbliebene Tulpensonntagszug im Stadtgebiet von Übach-Palenberg verließ pünktlich um 11.11 Uhr das Gelände an der alten Schule in Marienberg. Die KG „Lustige Marienberger Jekken“ und ihr traditioneller Tulpensonntagszug nahmen gehörig Fahrt auf. Das Wetter hielt, so dass sich nicht nur die rund 300 Zugteilnehmer auf einen zwar kleineren, aber umso feineren Zug freuen durften.