Geilenkirchen - Ein Hängebauchschwein von Gangelt ist tot

Geilenkirchen.

Noch immer treibt sich Familie Hängebauchschwein in den hiesigen Wäldern und Wiesen herum. Mittlerweile ist sie allerdings um ihr Oberhaupt dezimiert worden. Wie die Geilenkirchener Stadtverwaltung am Freitag bestätigte, ist der Eber bereits am Mittwoch von einem Jäger geschossen worden – auf ihre Anordnung hin.