Geilenkirchen.

Der Geilenkirchener Stadtrat möchte mit einem Parkleitsystem den Verkehr führen und unnötigen Parksuchverkehr in der Innenstadt vermeiden. Nach dem Beschluss in der Ratssitzung vom 31. Mai stellte die Verwaltung ihre Pläne nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung vor.