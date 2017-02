Übach-Palenberg.

Gleich drei Bands verschiedenster Stilrichtungen standen bei einer „langen Rocknacht“ auf der Bühne der Rockfabrik in Übach-Palenberg. Den Beginn machte mit „Memories on Polaroids“ eine vierköpfige Aachener Band in klassischer Rockbesetzung (zwei Gitarren, Bass, Drums).