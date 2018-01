Übach-Palenberg - Ehrung für zwei echte Urgesteine

Übach-Palenberg.

Dass die Geschichte der Übach-Palenberger Karnevalsgesellschaft eine Geschichte von Fusionen ist, zeigte sich am Samstagabend. Denn mit Wolfgang Scholz und Hans-Peter Eidens wurden zwei Mitglieder ausgezeichnet, die in ihrem Einsatz für das Brauchtum Karneval nicht von Anfang an zur erst vor wenigen Jahren zur ÜPKG umbenannten Gesellschaft gehörten.