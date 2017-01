Übach-Palenberg.

Bescheiden lächelte Maria Kirschbaum, als sie am Samstagmittag aus den Händen von Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch die Ehrennadel der Stadt Übach-Palenberg entgegennahm. Immer beim Bürgerempfang der Stadt am zweiten Samstag des neuen Jahres wird diese Auszeichnung an Menschen aus dem Stadtgebiet verliehen, die sich um das Ehrenamt verdient gemacht haben.