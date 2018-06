Scherpenseels Einzelhändler kommen ins Schwimmen

An der Notwendigkeit der Dauerbaustelle auf der Heerlener Straße kann kein Zweifel bestehen, besteht ihr Zweck doch darin, der Scherpenseeler Hochwasserproblematik Herr zu werden. Allerdings stellt sie auch die Scherpenseeler Einzelhändler mittlerweile vor scheinbar durchaus schwerwiegende Probleme.

So meldeten im Frühjahr Einzelhändler bei der Stadt den Wunsch an, den eigentlich für 2019 geplanten dritten Bauabschnitt um ein Jahr zu verschieben. Der Grund sind erhebliche Umsatzrückgänge, dessen Ursache die Händler im Ausbleiben des Durchgangsverkehrs sehen. Das Jahr würden sie gerne nutzen, um ihre Kunden wieder zu binden. Die Verwaltung betrachtet die Aussetzung der Bauarbeiten wirtschaftlich als möglich und weist auch darauf hin, dass das Überschwemmungsrisiko bereits nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts signifikant gesenkt sein werde. Aber: „Die Hochwassersicherheit insbesondere der Anwohner an der unteren Heerlener Straße wird erst ein Jahr später im Rahmen dieser Maßnahme optimiert.“

Letztlich ist die Entscheidung der Politik überlassen. In der Bauausschusssitzung vergangene Woche sprachen die Fraktionen sich bereits gegen das Ansinnen der Händler aus. Kommende Woche Montag beziehungsweise Donnerstag werden noch Hauptausschuss beziehungsweise Rat abstimmen. (jpm)