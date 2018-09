Geilenkirchen-Hatterath.

Das sechste Hatterather Prumefest war noch schöner und noch erfolgreicher als all die vorangegangenen, davon war nicht nur Peter Krückels, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Hatterath, überzeugt. Das Wetter spielte perfekt mit, und die Besucher kamen in Scharen, um all die Köstlichkeiten zu probieren, die sich mit der Pflaume zubereiten lassen.