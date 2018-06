Gangelt-Stahe - Dörfer mit Zukunft: Kommission besucht Stahe

Gangelt-Stahe. Die Orte Stahe-Niederbusch-Hohenbusch haben beim letztjährigen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene eine Gold-Auszeichnung erhalten. Deshalb nimmt man in diesem Jahr am Landeswettbewerb teil.

Die Bewertungskommission besucht die Orte am Dienstag in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr. Man wird der Kommission in einem Planwagen die Orte zeigen.

Damit man nicht durch einen menschenleeren Ort fahren muss, haben die Verantwortlichen an die Bevölkerung eine Bitte: Treffen Sie sich mit Freunden und Nachbarn an einem der nachstehend aufgeführten Orte oder einfach nur an der Fahrtstrecke, um so das Interesse an der Zukunft unserer Orte zu bekunden. Ferner wird darum gebeten, dass jeder darauf achtet, dass kein Müll herumliegt.

Und das ist die Route: 12.30 Uhr Hohenbusch, Schäferei Eikermann; 12.50 Uhr Niederbusch, An der Venn, Landwirtschaft Jacobs und Freundschaftsdenkmal; 12.55 Uhr, Dorfstraße, Dorfladen Rütten, Spielplatz und Streuobstwiese; 13.05 Uhr, Feldweg hinter Lager Schuivens bis Eidams; 13.10 Uhr Knure-Nöll-Denkmal, Schlun-Kapelle; 13.20 Uhr Reithalle, Fußball- und Tennisplätze; 13.35 Uhr über Stangenweg bis Waldkindergarten, links am Wasserwerk vorbei, Gebrannte Straße nach Stahe Pumpe Knuppstraße; 13.40 Uhr ab Leyenhaus über L 47 Landwirtschaft Eygelshoven, Friedhof, Feuerwehr und Rettungswache bis zum Wirtsberg, Firma van der Zander; 13.50 Uhr Rodebachstraße, Kapelle Unterstahe, Ringstraße, Pfarrheim, Kirche, Kindergarten, Vereinsheim; circa 14 Uhr Abschluss in der ehemaligen Gaststätte „Gerards“.