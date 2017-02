Übach-Palenberg.

„The Doors in Concert“ in der Rockfabrik: Diese Worte hätten in den Sechzigerjahren für Hysterie in der jugendlichen Bevölkerung gesorgt. Diesmal war es „nur“ der Name der eigens aus den Niederlanden angereisten Tributes der originalen „Doors“. Versprochen wurde allerdings absolute Authentizität. Und das wurde auch gehalten.