Geilenkirchen-Prummern - Die Maikirmes lockt nach Prummern

Geilenkirchen-Prummern. Von Freitag, 4. Mai, bis Montag, 7. Mai, findet in Prummern die Maikirmes statt. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Discoabend im Festzelt am Sportplatz, das auch der Veranstaltungsort für die weiteren Feierlichkeiten ist.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr konnte wieder „Music’ n Light“ verpflichtet werden. Der über die Kreisgrenzen bekannte DJ-Service und die entsprechende Lichttechnik lassen keine Wünsche offen – vor allem der jungen Besucher. In Verbindung mit den in den Geschäften in Geilenkirchen und Umgebung ausgelegten Flyern gibt es einen verbilligten Eintritt für den Discoabend.

Der Schützen-Samstag, 5. Mai, beginnt um 18.15 Uhr mit dem Antreten der Vereine am Festzelt. Von dort aus führt der Weg zum diesjährigen Schützenkönig, Herbert Bündgens. Nach dem Aufsetzten des Königsbaums laden Bündgens und seine Königin Claudia zusammen mit Prinz Christopher Schröder und Schülerprinz Fynn Schmidt zum Königsball ein.

Am Sonntag geht das Kirmesgeschehen mit der Messe in der Pfarrkirche um 9 Uhr weiter. Es folgt die Kranzniederlegung. Ab 10.30 Uhr sind alle Interessierten zum musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein Prummern herzlich willkommen.

Der große Umzug durch das Dorf beginnt in diesem Jahr schon um 15 Uhr. Von der Meroderhof–straße geht es über Feigengasse, Brüllschestraße und Norbertiner–straße zum Vorbeimarsch auf dem Immendorfer Weg. Anschließend sind Dorfbewohner und Gäste zum Dämmerschoppen ins Festzelt eingeladen.

Am Montag, 7. Mai, beginnt um 11 Uhr im Festzelt der traditionelle Klompenball. Hier können die Gäste die Kreativität der Prummerner Bürger und Gäste bewundern, wenn es darum geht, die schönsten und ausgefallensten Klompen zur präsentieren. Mit deftigem Erbseneintopf ab 12.30 Uhr ist für Stärkung gesorgt.

Zu allen Veranstaltungen laden Festwirt Josef Jansen und die Vereinigten Ortsvereine Prummern herzlich ein.