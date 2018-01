Geilenkirchen - Die Linke: „Es gibt viel zu tun, aber wir werden es anpacken“

Geilenkirchen. Jetzt gibt es auch in Geilenkirchen wieder einen kompletten Vorstand der Partei „Die Linke“. Besonders erfreulich war, dass sich zu den Wahlen 13 Parteimitglieder zusammenfanden von denen neun aus Geilenkirchen kamen.

Peter Schulz wurde einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde ebenfalls einstimmig Uwe Eggert, zuständig für den Bereich Pressearbeit, gewählt. Ebenso wurde Manfred Mingers ohne Gegenstimme zum Schriftführer gewählt, David Peltzer wird dem Vorstand als Beauftragter für Internet angehören.

Eine hervorragende Mischung aus „erfahrenen und brennenden Kommunalpolitikern“ wurde damit gewählt. Die Mannschaft gehe voller Erwartungen und Optimismus in die Zukunft. „Es gibt viel zu tun“, so Schulz, „aber wir werden es anpacken und voller Zuversicht die Herausforderungen annehmen“. Soziale Gerechtigkeit und das Zahlen von fairen Löhnen seien Themen, die Schulz ganz besonders bewegen. Uwe Eggert führt zudem an, die Bürger über kontinuierliche Pressearbeit informieren zu wollen. Zudem solle eine regelmäßige Sprechstunde über Versäumnisse und Missstände in Geilenkirchen aufmerksam machen.

Preiswerter Wohnraum sei in Geilenkirchen ein großes Problem. Aber die Stadt habe Möglichkeiten, Anreize zu schaffen um auch sozialen Wohnungsbau für Investoren attraktiv zu machen, so die Mitglieder des Vorstands. Eggert: „Natürlich bekommen Empfänger von Sozialleistungen in städtischen Einrichtungen Rabatte, aber immer wieder werden die Geringverdiener vergessen. Familien mit mehreren Kindern haben oftmals nicht die Möglichkeit, die Eintrittspreise zu bezahlen.“

Verschlafenheit und Bewegungslosigkeit der etablierten Parteien hätten über viele Jahrzehnte zum Stillstand geführt, so Eggert.

Besonderes Steckenpferd von Manfred Mingers bleibt die Bildungspolitik. Dort favorisiert er eine Schule für alle mit gleichen Möglichkeiten für Arm und Reich. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sei ein Grundrecht in der Gesellschaft, „aber viele werden mittlerweile ausgegrenzt, weil ihn einfach die finanziellen Mittel fehlen“, so Mingers.

Für David Peltzer, den Jüngsten im Vorstand, stehen auch junge Themen im Vordergrund. Angebote für junge Leute seien in Geilenkirchen nicht nur Mangelware, sie fänden gar nicht statt. „Das macht mich verdammt sauer“, so Peltzer.

Baugebiete würden nur profitorientiert aus dem Boden gestampft, die Infrastruktur stimme nicht, es fehlten Spielplätze, Nahversorger und Freizeitangebote. Ein wichtiges Thema für Peltzer sei auch ehrliche Umweltpolitik.

Für die kommenden Kommunalwahlen hat sich der Linke-Vorstand viel vorgenommen. Schulz: „Wir wollen alle Wahlkreise mit guten Kandidaten besetzen und so die Linke in Geilenkirchen zu einem Ergebnis führen, was ihr heute noch niemand zutraut.“