Geilenkirchen - Die Leidensgeschichte der Familie Dahl

Geilenkirchen.

Eine alte Postkarte brachte eine ungewöhnliche Geschichte ins Rollen. Und am vorläufigen Ende dieser Geschichte trafen 30 Personen aus Amerika und England in Geilenkirchen ein. Sie hörten von Bürgermeister Georg Schmitz beim Empfang im Rathaus, was aus der Stadt geworden ist, in der einst ihre Vorfahren gelebt hatten. Die Rede ist von der Familie Dahl, die 89 Mitglieder im Holocaust verloren hat.