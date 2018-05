Geilenkirchen.

Die Künstlerin Renate Schell hat große Arbeiten und kleine Arbeiten geschaffen. Von beiden sind derzeit Beispiele im Haus Basten in Geilenkirchen zu sehen. „Einblicke“ heißt die Ausstellung der Übach-Palenberger Künstlerin, die in der Malerei wie in der Objektkunst zu Hause ist. Vielleicht sollte man, wenn man die Ausstellung besucht, mit den kleinen Werken beginnen.