Geilenkirchen.

Zu viel Durchgangsverkehr durch die Innenstadt, zu hohes Aufkommen an Lkw und Bussen, Rückstau vom Kreisverkehr am Markt in alle Richtungen zu den Stoßzeiten, Parkplatz-Suchverkehr in der Innenstadt: Die Geilenkirchener Grünen üben Kritik am Verkehrsaufkommen in der City und bezeichnen die Verkehrsdichte „als äußerst unbefriedigend“. Deshalb fordern sie die Fortschreibung der Verkehrsplanung.